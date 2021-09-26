Потеря обоняния после COVID-19 снижает либидо и приводит к крайним перепадам аппетита

Потеря обоняния после COVID-19 снижает либидо и приводит к крайним перепадам аппетитаПравда, у некоторых эти эффекты бывают временными
Первым делом авторы Винсент Дири и Дуйка Берджес Уотсон объяснили значение основных терминов, связанных с потерей запахов. Это "аносмия" - полная потеря обоняния, "паросмия" - искажение запахов и "вкус" - восприятие еды, при котором основную роль играет запах.
Оказалось, что все опрошенные ими пациенты, перенёсшие коронавирус, воспринимали отсутствие запахов по-разному. Процесс исчезновения ароматов тоже происходил у каждого по-особому. У кого-то сразу пропадали все запахи, а у кого-то аносмия переходила в паросмию. Также некоторые жаловались на набор веса: "Не хватает пищевого удовлетворения, и я вижу, что ем больше, чтобы попытаться получить это чувство удовлетворения".
Ещё один аспект потери обоняния, повлиявший на жизнь переболевших, - проблемы с интимной близостью. Кто-то заявлял об одиночестве из-за этого, а кто-то - о том, что запах партнёра стал ему противен.
Также некоторые из опрошенных после полной потери запахов или их изменения стали чувствовать себя оторванными от самих себя и от мира.
К счастью, заключают авторы, для определённой части людей эти переживания были временными. Вместе с тем многие даже спустя несколько месяцев продолжали ощущать на себя последствия коронавируса в виде исчезновения обоняния.