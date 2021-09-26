Потеря обоняния после COVID-19 снижает либидо и приводит к крайним перепадам аппетита

Ещё один аспект потери обоняния, повлиявший на жизнь переболевших, - проблемы с интимной близостью. Кто-то заявлял об одиночестве из-за этого, а кто-то - о том, что запах партнёра стал ему противен.

Также некоторые из опрошенных после полной потери запахов или их изменения стали чувствовать себя оторванными от самих себя и от мира.

К счастью, заключают авторы, для определённой части людей эти переживания были временными. Вместе с тем многие даже спустя несколько месяцев продолжали ощущать на себя последствия коронавируса в виде исчезновения обоняния.