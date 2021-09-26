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Потеря обоняния после COVID-19 снижает либидо и приводит к крайним перепадам аппетита

Правда, у некоторых эти эффекты бывают временными
Эксперты - авторы The Conversation поделились результатами исследования связи частичной или полной потери запаха у людей после ковида с изменением их жизни. Оказалось, что невозможность ощущать ароматы влияет на многое.
Потеря обоняния после COVID-19 снижает либидо и приводит к крайним перепадам аппетита

Первым делом авторы Винсент Дири и Дуйка Берджес Уотсон объяснили значение основных терминов, связанных с потерей запахов. Это "аносмия" - полная потеря обоняния, "паросмия" - искажение запахов и "вкус" - восприятие еды, при котором основную роль играет запах.

Оказалось, что все опрошенные ими пациенты, перенёсшие коронавирус, воспринимали отсутствие запахов по-разному. Процесс исчезновения ароматов тоже происходил у каждого по-особому. У кого-то сразу пропадали все запахи, а у кого-то аносмия переходила в паросмию. Также некоторые жаловались на набор веса: "Не хватает пищевого удовлетворения, и я вижу, что ем больше, чтобы попытаться получить это чувство удовлетворения".

Потеря обоняния после COVID-19 снижает либидо и приводит к крайним перепадам аппетита

Ещё один аспект потери обоняния, повлиявший на жизнь переболевших, - проблемы с интимной близостью. Кто-то заявлял об одиночестве из-за этого, а кто-то - о том, что запах партнёра стал ему противен.

Также некоторые из опрошенных после полной потери запахов или их изменения стали чувствовать себя оторванными от самих себя и от мира.

К счастью, заключают авторы, для определённой части людей эти переживания были временными. Вместе с тем многие даже спустя несколько месяцев продолжали ощущать на себя последствия коронавируса в виде исчезновения обоняния.