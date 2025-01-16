Потерю слуха назвали следствием повышенного риска развития болезни Паркинсона

Опубликовано 16 января 2025, 12:531 мин.
Потерю слуха назвали следствием повышенного риска развития болезни ПаркинсонаСтало известно после исследования Ланкастера
Новое исследование Ланкастерского университета указывает на потенциальную связь между нарушениями слуха и повышенным риском развития болезни Паркинсона. Исследование, опубликованное в журнале Parkinsonism and Related Disorders, является одним из первых, в котором изучается вопрос о том, могут ли сенсорные нарушения, такие как потеря слуха, сигнализировать о повышенном риске или служить ранним предупреждением о болезни Паркинсона.
Исследователи проанализировали данные 159 395 человек из биобанка Великобритании, которые не имели в анамнезе болезни Паркинсона, но проходили тесты на слух, измеряющие их способность распознавать речь в шумной обстановке. В среднем за 14 лет наблюдения у 810 участников была диагностирована болезнь Паркинсона. Исследование показало, что риск развития болезни Паркинсона увеличивается на 57% на каждые 10 децибел ухудшения слуха.
Меган Ридман, возглавлявшая исследование, подчеркнула, что необходим дальнейший анализ.
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