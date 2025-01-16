Потерю слуха назвали следствием повышенного риска развития болезни Паркинсона

Исследователи проанализировали данные 159 395 человек из биобанка Великобритании, которые не имели в анамнезе болезни Паркинсона, но проходили тесты на слух, измеряющие их способность распознавать речь в шумной обстановке. В среднем за 14 лет наблюдения у 810 участников была диагностирована болезнь Паркинсона. Исследование показало, что риск развития болезни Паркинсона увеличивается на 57% на каждые 10 децибел ухудшения слуха.

Меган Ридман, возглавлявшая исследование, подчеркнула, что необходим дальнейший анализ.

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