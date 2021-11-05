Повышают ли беспроводные наушники риск заболеть раком

Их мнение приводит «РИА Новости». Авторы ссылаются на исследования, которые подтвердили, что Bluetooth-устройства излучают меньше, чем сотовые телефоны или рентгеновская аппаратура. Кроме того, это излучение относится к неионизирующему. Оно не влияет на здоровье. Отмечается также, что излучение от беспроводных наушников от в 10-400 раз ниже допустимой нормы.

Электромагнитное излучение от Bluetooth-устройствами может навредить человеку, только когда он долго находится в непосредственном контакте с «излучателем».

Эксперты заявили, что от беспроводных наушников, скорее, могут развиться нарушения слуха и частые головные боли.