Повышают ли беспроводные наушники риск заболеть раком

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Повышают ли беспроводные наушники риск заболеть ракомМиф развеян
Некоторые люди думают, что беспроводные наушники и смартфоны своим излучением повышают риск развития болезней, в том числе опухолей мозга. Эксперты объяснили, так ли это.
Их мнение приводит «РИА Новости». Авторы ссылаются на исследования, которые подтвердили, что Bluetooth-устройства излучают меньше, чем сотовые телефоны или рентгеновская аппаратура. Кроме того, это излучение относится к неионизирующему. Оно не влияет на здоровье. Отмечается также, что излучение от беспроводных наушников от в 10-400 раз ниже допустимой нормы.
Электромагнитное излучение от Bluetooth-устройствами может навредить человеку, только когда он долго находится в непосредственном контакте с «излучателем».
Эксперты заявили, что от беспроводных наушников, скорее, могут развиться нарушения слуха и частые головные боли.
Источник: РИА Новости