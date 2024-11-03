Появились новые данные о вирусах животных, способных заразить человека

В настоящее время артеривирусы инфицируют таких животных, как свиньи, лошади и приматы, но у людей они пока не обнаружены. Тем не менее, их способность вызывать длительные инфекции и эволюционировать при смене хозяев вызывает опасения по поводу возможного заражения людей, сообщают учёные.

В экспериментах они блокировали рецептор FcRn с помощью моноклонального антитела, эффективно предотвращая инфекцию в клетках хозяина, что предполагает потенциальный метод лечения. Соавтор исследования Коди Уоррен из Университета штата Огайо подчеркивает, что люди "иммунологически наивны" к артеривирусам, что может сделать передачу особенно опасной.

Результаты исследования могут служить основой для будущих стратегий профилактики против этих вирусов.

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