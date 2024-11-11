Появились новые рекомендации по профилактике инсульта: диета, упражнения и т. д.

Основой профилактики является средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, такими как оливковое масло. В рекомендациях советуют минимизировать употребление красного мяса, обработанных продуктов и сахара для контроля таких факторов риска, как высокий холестерин и ожирение.

Физическая активность также имеет ключевое значение. Всего 10 минут ходьбы ежедневно могут значительно снизить риск инсульта, а 150 минут умеренных упражнений в неделю считаются идеалом. Вдобавок, врачам теперь рекомендовано рассматривать современные препараты для снижения веса, такие как Ozempic и Wegovy, для пациентов с ожирением или диабетом, совместно с диетой и упражнениями. В совокупности эти меры предлагают комплексный подход к снижению риска инсульта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.