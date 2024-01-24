Пожилые мыши могут помочь повысить фертильность человеческих женщин

Исследование выявило повышенную экспрессию гена CD38 у пожилых мышей, особенно в яичниках. Ген CD38 связан со старением, поскольку он вырабатывает фермент, разрушающий NAD+ - важнейший регулятор клеточного метаболизма и восстановления ДНК, уровень которого снижается с возрастом. Истощение NAD+ негативно сказывается на качестве клеток и яйцеклеток, влияя на фертильность женщин.

В экспериментах удаление гена CD38 у старых мышей привело к получению более качественных яйцеклеток и увеличению количества детенышей. Исследователи также использовали молекулу 78c для ингибирования CD38 у.е.стественно состарившихся мышей, что привело к повышению уровня NAD+ и улучшению фертильности.

Несмотря на то, что исследование проводилось на мышах, полученные результаты указывают на возможность их применения для лечения бесплодия у людей. В настоящее время проводятся клинические испытания, чтобы выяснить, повышает ли повышение уровня NAD+ у женщин, проходящих вспомогательные репродуктивные процедуры, показатели успешности и снижает риск врожденных дефектов.

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