Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 октября 2024, 19:25
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Правая у вас в стране политика, или левая — страдает всё равно сердце. Буквально

Главное — люди
Политическую поляризацию назвали угрозой общественному здоровью. Недавний анализ, опубликованный в журнале Nature Medicine, подчеркивает значительные риски для здоровья, возникающие из-за политической поляризации в Соединенных Штатах. Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета и Университета Сирсакус, рассматривает более 100 научных статей и показывает, что разделительная политика препятствует принятию законодательных инициатив в области здравоохранения, снижает индивидуальные действия по улучшению здоровья и способствует распространению дезинформации, подрывая доверие к медицинским специалистам.
Правая у вас в стране политика, или левая — страдает всё равно сердце. Буквально
© Ferra

В анализе подчеркивается, что люди с крайними политическими взглядами менее склонны принимать участие в «здоровых мероприятиях», таких как вакцинация, либо плановая проверка здоровья, особенно сердца, с чем в Штатах есть проблема, и часто отвергают достоверную информацию о здоровье из-за политических разногласий. Кроме того, пандемия COVID-19 усилила эти различия, что привело к большему разрыву в здоровье между демократами и республиканцами.

Авторы предлагают, чтобы государственные учреждения здравоохранения могли бы смягчить последствия поляризации, развивая доверие и используя уважаемых «лидеров мнений» для передачи информации о заботе о здоровье.

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