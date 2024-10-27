В анализе подчеркивается, что люди с крайними политическими взглядами менее склонны принимать участие в «здоровых мероприятиях», таких как вакцинация, либо плановая проверка здоровья, особенно сердца, с чем в Штатах есть проблема, и часто отвергают достоверную информацию о здоровье из-за политических разногласий. Кроме того, пандемия COVID-19 усилила эти различия, что привело к большему разрыву в здоровье между демократами и республиканцами.

Авторы предлагают, чтобы государственные учреждения здравоохранения могли бы смягчить последствия поляризации, развивая доверие и используя уважаемых «лидеров мнений» для передачи информации о заботе о здоровье.

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