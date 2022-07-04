Правда ли, что алкоголь помогает быстрее заснуть

Если вы выпьете бокал вина перед сном, то у вас понизится давление. Также некоторым людям алкоголь якобы помогает решить проблемы с засыпанием. В действительности же не всё так просто.

Прежде всего, нужно сказать, что алкоголь способен вызвать зависимость. И это касается даже небольших доз.

Помимо этого, снижение давления и улучшение сна - это лишь «маскировка» того, что происходит в организме при употреблении спиртного. Когда вы пьёте вино, сосуды временно расширяются. Кроме того, возникает спазм сосудов, повреждаются эндотелии этих сосудов и повышается вероятность развития атеросклероза. А у тех, кто уже страдает атеросклерозом, приём даже одного напитка может привести к тромбозу.