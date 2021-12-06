Правда ли, что алкоголь в малых количествах полезен для ума

Правда ли, что алкоголь в малых количествах полезен для умаОтвечает издание The Conversation
В фильме Томаса Винтерберга «Ещё по одной» четверо друзей решают в течение рабочего дня провести эксперимент и выяснить, как алкоголь повлияет на их профессиональную деятельность. Работают они учителями в гимназии в Копенгагене. Кроме того, причиной проведения такого эксперимента стала гипотеза норвежского психиатра Финна Скордеруда: он утверждает, что если в крови находится 0,05% алкоголя, то это позволит человеку быть более расслабленным и раскроет его творческие способности. Однако в итоге один из друзей выпивает слишком много и эксперимент проваливается.
На самом деле на концентрацию алкоголя в крови влияет пол, индекс массы тела, состояние печени, содержание алкоголя в напитке, время, за которое всё выпивается. Выводится алкоголь через дыхание, мочу, пот, поэтому поддерживать концентрацию 0,05% в течение дня в принципе сложно. И даже если добиться этого, то в любом случае придётся пить больше, чем рекомендуется.
Низкие дозы алкогольных напитков способны оказывать положительный эффект на организм. Например, человек в этом случае становится более общительным и быстрее знакомится с другими. Также, согласно исследованиям, человек становится более расслабленным, уверенным в себе. В то же время несколько снижается когнитивное внимание, что может помочь в придумывании более креативных и разнообразных вариантов решения проблем, изучении иностранного языка, обработке некоторых типов информации.
Однако важно понимать, что исследования проходили под постоянным контролем специалистов, а в реальности проведение таких экспериментов на работе может иметь другие результаты и последствия. Кроме этого, даже при приёме низких доз алкоголя организм к нему быстро привыкает. Это значит, что со временем придётся пить всё больше и больше напитка для достижения нужного эффекта.