Правда ли, что бананы помогают сбросить вес

Исследования показывают, что клетчатка (а она содержится в бананах) помогает дольше чувствовать сытость, снизить количество потребляемых калорий в целом, сбросить лишние килограммы. Возможно, пришло время сделать бананы одним из основных составляющих вашего рациона.

Вот три способа, при помощи которых бананы помогают снизить вес.

Бананы можно использовать в качестве натурального подсластителя вместо сахара. Добавленный сахар приводит к увеличению веса и повышает вероятность развития болезней сердца. При помощи добавления бананов вы можете подсластить смузи, овсянку или выпечку.