Правда ли, что бананы помогают сбросить вес

Правда ли, что бананы помогают сбросить весВот что показывают исследования
Бананы могут стать отличным дополнением к вашему рациону. Они содержат клетчатку, витамины B6, C, калий, магний, марганец. Диетолог Дестини Муди рассказала, помогают ли эти фрукты в похудении.
Исследования показывают, что клетчатка (а она содержится в бананах) помогает дольше чувствовать сытость, снизить количество потребляемых калорий в целом, сбросить лишние килограммы. Возможно, пришло время сделать бананы одним из основных составляющих вашего рациона.
Вот три способа, при помощи которых бананы помогают снизить вес.
Бананы можно использовать в качестве натурального подсластителя вместо сахара. Добавленный сахар приводит к увеличению веса и повышает вероятность развития болезней сердца. При помощи добавления бананов вы можете подсластить смузи, овсянку или выпечку.
Бананы — отличный источник клетчатки. В одном среднем банане содержится более 3 г клетчатки. Причём как растворимой, так и нерастворимой. Известно, что клетчатка способствуют насыщению и улучшает пищеварение.
Бананы помогают уменьшить вздутие живота. Они богаты калием, который играет решающую роль в сохранении правильного баланса жидкости в организме. Это способствует уменьшению вздутия живота.
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