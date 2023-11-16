Фитнес и здоровье
23:15, 16 ноября 2023
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Правда ли, что бананы помогают сбросить вес

Вот что показывают исследования

Бананы могут стать отличным дополнением к вашему рациону. Они содержат клетчатку, витамины B6, C, калий, магний, марганец. Диетолог Дестини Муди рассказала, помогают ли эти фрукты в похудении.

Исследования показывают, что клетчатка (а она содержится в бананах) помогает дольше чувствовать сытость, снизить количество потребляемых калорий в целом, сбросить лишние килограммы. Возможно, пришло время сделать бананы одним из основных составляющих вашего рациона.

Вот три способа, при помощи которых бананы помогают снизить вес.

Бананы можно использовать в качестве натурального подсластителя вместо сахара. Добавленный сахар приводит к увеличению веса и повышает вероятность развития болезней сердца. При помощи добавления бананов вы можете подсластить смузи, овсянку или выпечку.

Правда ли, что бананы помогают сбросить вес
© Shutterstock

Бананы — отличный источник клетчатки. В одном среднем банане содержится более 3 г клетчатки. Причём как растворимой, так и нерастворимой. Известно, что клетчатка способствуют насыщению и улучшает пищеварение.

Бананы помогают уменьшить вздутие живота. Они богаты калием, который играет решающую роль в сохранении правильного баланса жидкости в организме. Это способствует уменьшению вздутия живота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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