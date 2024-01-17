Правда ли, что большое количество времени перед экраном вредит зрению

Существуют разве что некоторые методы замедления прогрессирования близорукости. Но большая проблема также заключается в том, что эта болезнь может увеличить пожизненный риск развития тяжёлых заболеваний глаз, таких как глаукома, отслойка сетчатки, катаракта и миопическая дегенерация жёлтого пятна. В некоторых случаях всё это может привести к слепоте.

По словам профессора Изабель Жалберт из Университета Нового Южного Уэльса, даже в краткосрочной перспективе экраны могут вызвать напряжение глаз, привести к их сухости, усталости.

Результаты недавнего исследования показали, что просмотр экрана телефона может уменьшить частоту моргания у детей в течение уже первой минуты и привести к сухости глаз.

Также просмотр чего-либо на экране вдвое снижает частоту морганий среди участников. При этом моргание - один из основных механизмов увлажнения и защиты глаз от вредного воздействия.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети до 2 лет вообще не должны проводить время перед экраном, а дети школьного возраста должны находиться около экрана менее двух часов в день.

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