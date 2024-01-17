Правда ли, что большое количество времени перед экраном вредит зрению

Правда ли, что большое количество времени перед экраном вредит зрениюМногие из нас сейчас страдают близорукостью
Учёные подозревают, что чрезмерное количество времени перед экраном имеет определённое влияние на здоровье человека. Особенно если ребёнок сидит перед экранами гаджетов с раннего возраста.
При близорукости глазное яблоко развивается быстрее, чем обычно, и становится слишком длинным, что приводит к нечёткости зрения, когда человек смотрит вдаль. Несмотря на то что эту нечёткость можно исправить при помощи линз и очков, как только близорукость возникает, она становится необратимой.
Существуют разве что некоторые методы замедления прогрессирования близорукости. Но большая проблема также заключается в том, что эта болезнь может увеличить пожизненный риск развития тяжёлых заболеваний глаз, таких как глаукома, отслойка сетчатки, катаракта и миопическая дегенерация жёлтого пятна. В некоторых случаях всё это может привести к слепоте.
По словам профессора Изабель Жалберт из Университета Нового Южного Уэльса, даже в краткосрочной перспективе экраны могут вызвать напряжение глаз, привести к их сухости, усталости.
Результаты недавнего исследования показали, что просмотр экрана телефона может уменьшить частоту моргания у детей в течение уже первой минуты и привести к сухости глаз.
Также просмотр чего-либо на экране вдвое снижает частоту морганий среди участников. При этом моргание - один из основных механизмов увлажнения и защиты глаз от вредного воздействия.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети до 2 лет вообще не должны проводить время перед экраном, а дети школьного возраста должны находиться около экрана менее двух часов в день.
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