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Фитнес и здоровье
00:00, 17 января 2024
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Правда ли, что большое количество времени перед экраном вредит зрению

Многие из нас сейчас страдают близорукостью
Учёные выяснили, вредит ли зрению большое количество времени перед экранами гаджетов . Оптометристы во всем мире говорят об эпидемии близорукости и у детей. Причём это нельзя объяснить только генетикой. Если всё останется так, как есть, то к 2050 году 50% населения всего мира будет иметь это заболевание.

Учёные подозревают, что чрезмерное количество времени перед экраном имеет определённое влияние на здоровье человека. Особенно если ребёнок сидит перед экранами гаджетов с раннего возраста.

При близорукости глазное яблоко развивается быстрее, чем обычно, и становится слишком длинным, что приводит к нечёткости зрения, когда человек смотрит вдаль. Несмотря на то что эту нечёткость можно исправить при помощи линз и очков, как только близорукость возникает, она становится необратимой.

Правда ли, что большое количество времени перед экраном вредит зрению
© NOSS

Существуют разве что некоторые методы замедления прогрессирования близорукости. Но большая проблема также заключается в том, что эта болезнь может увеличить пожизненный риск развития тяжёлых заболеваний глаз, таких как глаукома, отслойка сетчатки, катаракта и миопическая дегенерация жёлтого пятна. В некоторых случаях всё это может привести к слепоте.

По словам профессора Изабель Жалберт из Университета Нового Южного Уэльса, даже в краткосрочной перспективе экраны могут вызвать напряжение глаз, привести к их сухости, усталости.

Результаты недавнего исследования показали, что просмотр экрана телефона может уменьшить частоту моргания у детей в течение уже первой минуты и привести к сухости глаз.

Также просмотр чего-либо на экране вдвое снижает частоту морганий среди участников. При этом моргание - один из основных механизмов увлажнения и защиты глаз от вредного воздействия.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети до 2 лет вообще не должны проводить время перед экраном, а дети школьного возраста должны находиться около экрана менее двух часов в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#зрение
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#человек
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#медицина
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#здоровье
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