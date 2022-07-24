Правда ли, что чашка горячего чая в жару помогает охладиться

Правда ли, что чашка горячего чая в жару помогает охладитьсяИли всё-таки это вредит организму
Доктор Тим Бонд, входящий в состав Консультативной группы по чаю, отметил, что тёплый чай и правда может способствовать охлаждению организма в жаркий день. Именно поэтому его много пьют в странах с жарким климатом вроде Индии.
Согласно научным исследованиям, при испарении пота (то есть при сухом тепле) в организме накапливается тепла меньше, если человек выпивает чашку горячего напитка, а не холодного. Скорее всего, это связано с тем, что тепловые рецепторы в желудке и пищеводе в этом случае начинают работать по-другому. Они заставляют организм производить больше пота, и, пока он испаряется, человек охлаждается.
Когда же люди употребляют ледяной напиток, то тепла накапливается в организме больше, а теряется (испаряется вместе с потом) - меньше.
Также врач добавил, что в чае кофеин содержится в том количестве, которое улучшает когнитивные функции и не мешает охлаждению организма.
Кроме того, клинические исследования демонстрируют, что чай способен увлажнять так же, как и вода, и может поддерживать нормальный уровень жидкости в организме.
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