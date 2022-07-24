Правда ли, что чашка горячего чая в жару помогает охладиться

Доктор Тим Бонд, входящий в состав Консультативной группы по чаю, отметил, что тёплый чай и правда может способствовать охлаждению организма в жаркий день. Именно поэтому его много пьют в странах с жарким климатом вроде Индии.

Согласно научным исследованиям, при испарении пота (то есть при сухом тепле) в организме накапливается тепла меньше, если человек выпивает чашку горячего напитка, а не холодного. Скорее всего, это связано с тем, что тепловые рецепторы в желудке и пищеводе в этом случае начинают работать по-другому. Они заставляют организм производить больше пота, и, пока он испаряется, человек охлаждается.