Правда ли, что чистка языка помогает избавиться от проблем с зубами

Благодаря так называемому соскобу языка вы можете очистить язык и избавиться от различных вредных бактерий. Конечно, эта процедура не так важна, как чистка зубов, но эксперты всё равно советуют к ней прибегать ежедневно. Связано это с тем, что вредные бактерии способны привести к кариесу и к воспалению дёсен.

Язык, по словам стоматолога Сундипа Пателя, можно чистить при помощи зубной щётки либо при помощи жидкости для полоскания рта. Однако специальный скребок для языка может иметь в этом плане определённые преимущества. Всё дело в том, что подобный инструмент убирает любые бактерии, которые находятся на языке.