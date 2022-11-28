Фитнес и здоровье
16:11, 28 ноября 2022
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Правда ли, что чистка языка помогает избавиться от проблем с зубами

Объясняет стоматолог

Процедура очистки языка сейчас становится всё более популярной. Подробнее об этой процедуре и её пользе для здоровья полости рта рассказал Сундип Патель, косметический стоматолог и руководитель SmileStraight.

Правда ли, что чистка языка помогает избавиться от проблем с зубами

Фото: Healthline

Благодаря так называемому соскобу языка вы можете очистить язык и избавиться от различных вредных бактерий. Конечно, эта процедура не так важна, как чистка зубов, но эксперты всё равно советуют к ней прибегать ежедневно. Связано это с тем, что вредные бактерии способны привести к кариесу и к воспалению дёсен.

Язык, по словам стоматолога Сундипа Пателя, можно чистить при помощи зубной щётки либо при помощи жидкости для полоскания рта. Однако специальный скребок для языка может иметь в этом плане определённые преимущества. Всё дело в том, что подобный инструмент убирает любые бактерии, которые находятся на языке.

Правда ли, что чистка языка помогает избавиться от проблем с зубами

Лучше всего убирать бактерии с языка утром и вечером. Это позволит предупредить в будущем воспаление дёсен, вообще любые проблемы с дёснами, кариес, неприятный запах изо рта.

Кроме того, научные исследования показали, что благодаря очистке языка улучшается чувство вкуса. То есть язык начинает лучше различать продукты и их вкус.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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