Правда ли, что чрезмерная мастурбация приводит к импотенции

Кроме того, не существует чёткой связи между мастурбацией, просмотром порнографии и эректильной дисфункцией. Вот что показывают на этот счёт исследования.

В рамках исследования 2023 года, опубликованного в «Международном журнале исследований импотенции», изучалась связь между частотой мастурбации, использованием порнографии и их влиянием на эректильную дисфункцию. В этом исследовании приняли участие 3586 мужчин, средний возраст которых составлял 40 лет. Выяснилось, что между частотой мастурбации, просмотром порно и проблемами с потенцией связь слабая или её нет вообще.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале JMIR Public Health and Surveillance, также показало, что не существует связи между частотой мастурбации и эректильной дисфункцией.

Существует большое количество табу, связанных с мастурбацией. Однако это вполне нормальное явление. Кроме того, мастурбация может принести пользу здоровью. Она помогает изучить свою сексуальность, узнать больше о собственном теле, повысить самооценку, справиться с некоторыми сексуальными проблемами. В исследованиях также обнаруживается связь между оргазмом от мастурбации и улучшением качества сна, засыпанием.

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