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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 16:10
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Правда ли, что чрезмерная мастурбация приводит к импотенции

Или всё-таки это миф
Учёные рассказали, вызывает ли чрезмерная мастурбация импотенцию . Эректильная дисфункция, или импотенция, встречается чаще, чем вы думаете. Например, в Соединённых Штатах от неё страдают около 30 миллионов мужчин. Но есть ли связь между этой болезнью и мастурбацией?

Часто люди думают, что мастурбация в целом, особенно частая, приводит к импотенции. Также многие считают, что просмотр большого количества порно может вызвать эректильную дисфункцию. Однако ни то, ни другое не было научно доказано.

Одна из причин, по которой люди связывают эректильную дисфункцию с частой мастурбацией, состоит в том, что после эякуляции наступает период, когда становится сложно достичь эрекции. Однако это совершенно нормально и никак не связано с тем, как часто вы мастурбируете.

Правда ли, что чрезмерная мастурбация приводит к импотенции
© Hindustan Times

Кроме того, не существует чёткой связи между мастурбацией, просмотром порнографии и эректильной дисфункцией. Вот что показывают на этот счёт исследования.

В рамках исследования 2023 года, опубликованного в «Международном журнале исследований импотенции», изучалась связь между частотой мастурбации, использованием порнографии и их влиянием на эректильную дисфункцию. В этом исследовании приняли участие 3586 мужчин, средний возраст которых составлял 40 лет. Выяснилось, что между частотой мастурбации, просмотром порно и проблемами с потенцией связь слабая или её нет вообще.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале JMIR Public Health and Surveillance, также показало, что не существует связи между частотой мастурбации и эректильной дисфункцией.

Существует большое количество табу, связанных с мастурбацией. Однако это вполне нормальное явление. Кроме того, мастурбация может принести пользу здоровью. Она помогает изучить свою сексуальность, узнать больше о собственном теле, повысить самооценку, справиться с некоторыми сексуальными проблемами. В исследованиях также обнаруживается связь между оргазмом от мастурбации и улучшением качества сна, засыпанием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
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