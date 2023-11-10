Правда ли, что домашние животные делают людей счастливее: ответ науки

Выяснилось, что с точки зрения общего благополучия различия между теми, у кого есть питомцы, и у кого их нет, отсутствуют. И не имело значения, какое конкретно животное было у участников, сколько было всего питомцев, насколько хозяева были близки с питомцами.

Получается, что рекомендация завести питомца для одиноких людей не работает. От того, что у них появится домашнее животное, счастливее себя чувствовать они себя не станут.