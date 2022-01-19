Правда ли, что если миндалины удалили в детстве, то во взрослом возрасте можно легко заболеть ангиной

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Правда ли, что если миндалины удалили в детстве, то во взрослом возрасте можно легко заболеть ангинойОтвечает доктор Ниш Манек
Некоторым детям по разным причинам удаляют миндалины в горле. Но влияет ли это как-то на их подверженность различным заболеваниям в будущем? Об этом - в статье.
На самом деле миндалины - это часть иммунной системы человека. В 2018 году результаты одного из исследований показали, что существует связь между удалением миндалин в детском возрасте и вероятностью заражения во взрослом возрасте различными инфекциями верхних дыхательных путей. Среди них, например, ангина, ринит, синусит и др.
Однако автор подчёркивает, что это ещё не значит, что удаление миндалин является причиной возникновения подобных заболеваний. Вполне вероятно, что у детей мог быть ослаблен иммунитет и по другим причинам. То есть сказать однозначно по поводу влияния такой операции на возникновение указанных болезней и иммунную систему нельзя.
Источник: BBC Science Focus Magazine