Правда ли, что если миндалины удалили в детстве, то во взрослом возрасте можно легко заболеть ангиной

Однако автор подчёркивает, что это ещё не значит, что удаление миндалин является причиной возникновения подобных заболеваний. Вполне вероятно, что у детей мог быть ослаблен иммунитет и по другим причинам. То есть сказать однозначно по поводу влияния такой операции на возникновение указанных болезней и иммунную систему нельзя.