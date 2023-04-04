Правда ли, что гималайская соль - это здоровая альтернатива обычной

Считается, что гималайская соль, как и другие морские виды соли, - это более здоровая альтернатива поваренной соли. Но что на самом деле?

По словам доктора Реджиса Фернандеса, кардиолога клиники Майо, гималайская морская соль практически ничем не отличается в действительности от поваренной. Соль представляет собой хлорид натрия, и гималайская соль - это тоже хлорид натрия.