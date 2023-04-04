Правда ли, что гималайская соль - это здоровая альтернатива обычной

Правда ли, что гималайская соль - это здоровая альтернатива обычнойВот что вам нужно знать перед её покупкой
Известно, что если употреблять слишком много соли, то это может привести к развитию серьёзных болезней. В том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, повышенному кровяному давлению.
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Считается, что гималайская соль, как и другие морские виды соли, - это более здоровая альтернатива поваренной соли. Но что на самом деле?
По словам доктора Реджиса Фернандеса, кардиолога клиники Майо, гималайская морская соль практически ничем не отличается в действительности от поваренной. Соль представляет собой хлорид натрия, и гималайская соль - это тоже хлорид натрия.
В одной чайной ложке поваренной, морской или гималайской соли - 2200 мг хлорида натрия. А в день взрослым рекомендуется получать не более 2300 мг хлорида натрия.
И лучшим выбором для здоровья будет ограничить потребление соли.
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