Фитнес и здоровье
21:11, 04 апреля 2023
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Правда ли, что гималайская соль - это здоровая альтернатива обычной

Вот что вам нужно знать перед её покупкой

Известно, что если употреблять слишком много соли, то это может привести к развитию серьёзных болезней. В том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, повышенному кровяному давлению.

Правда ли, что гималайская соль - это здоровая альтернатива обычной

Фото: Healthify Me

Считается, что гималайская соль, как и другие морские виды соли, - это более здоровая альтернатива поваренной соли. Но что на самом деле?

По словам доктора Реджиса Фернандеса, кардиолога клиники Майо, гималайская морская соль практически ничем не отличается в действительности от поваренной. Соль представляет собой хлорид натрия, и гималайская соль - это тоже хлорид натрия.

Правда ли, что гималайская соль - это здоровая альтернатива обычной

Pixabay

В одной чайной ложке поваренной, морской или гималайской соли - 2200 мг хлорида натрия. А в день взрослым рекомендуется получать не более 2300 мг хлорида натрия.

И лучшим выбором для здоровья будет ограничить потребление соли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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