Правда ли, что голод делает человека злым и раздражительным

В результате оказалось, что гнев, раздражительность и другие неприятные ощущения были связаны с голодом. Из-за голода участники испытывали злость в 34 процентах случаев, а раздражительность - в 37 процентах случаев.

При этом всё ещё не ясно, почему голод делает людей более раздражительными. Учёные лишь полагают, что это может объясняться низким уровнем сахара в крови (из-за этого человек становится более импульсивным и агрессивным) или негативным влиянием на саморегуляцию и самоконтроль человека.

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