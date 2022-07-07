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Правда ли, что голод делает человека злым и раздражительным

Недавно учёные нашли ответ
Если вы не ели долгое время, то вас будет выводить из себя практически всё вокруг. Исследователи обнаружили, что человек действительно становится злым, когда голоден. То есть чувство голода и правда может управлять нашим поведением.
Правда ли, что голод делает человека злым и раздражительным

Исследование, проведённое профессором Виреном Свами из Университета Англии Раскин и его коллегами, показало, что голодом, человеческими эмоциями и поведением есть связь. В ходе этого исследования изучались данные о 64 взрослых, которые в течение трёх недель записывали свои эмоции и уровень своего голода.

Правда ли, что голод делает человека злым и раздражительным

В результате оказалось, что гнев, раздражительность и другие неприятные ощущения были связаны с голодом. Из-за голода участники испытывали злость в 34 процентах случаев, а раздражительность - в 37 процентах случаев.

При этом всё ещё не ясно, почему голод делает людей более раздражительными. Учёные лишь полагают, что это может объясняться низким уровнем сахара в крови (из-за этого человек становится более импульсивным и агрессивным) или негативным влиянием на саморегуляцию и самоконтроль человека.

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