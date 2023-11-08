Правда ли, что йога перед сном поможет вам лучше спать

Стэндиш рекомендует вечером перед сном обратиться к следующим позам йоги. Это наклоны вперёд сидя, растяжка бёдер, поза ребёнка, растяжка подколенных сухожилий, повороты в наклоне. Все они стимулируют парасимпатическую систему, то есть ту, что отвечает за отдых и переваривание пищи.

Если вы во время йоги используете смартфон, iPad или другое цифровое устройство, обязательно отключите у него синее свечение и не берите гаджет в руки после того, как завершите сеанс. Это позволит вам сохранить тело расслабленным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.