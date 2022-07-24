Правда ли, что из-за острой пищи возникает изжога

Нужно сказать, что кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь могут появиться под влиянием множества факторов, в особенности - ожирения. Также усугубить симптомы способна и жирная пища.

В одном южнокорейском исследовании говорится, что регулярно у человека вызвать изжогу может жареная пища, горячее острое тушёное мясо, лапша. Ещё хуже может стать, если вы при этом будете есть слишком быстро или станете есть ещё даже после того, как почувствуете себя сытым.

Кроме того, как ни странно, решить проблему с изжогой может регулярное употребление перца чили. Результаты тайваньского исследования продемонстрировали, что капсаицин может усилить изжогу, если вы съедите перец чили один раз, однако если вы станете есть его постоянно, то изжога, наоборот, уменьшится. Известно также, что в больших дозах капсаицин может оказывать на организм болеутоляющее действие.

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