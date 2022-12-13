Правда ли, что кипятить воду повторно - опасно

Правда ли, что кипятить воду повторно - опасноИли всё-таки так делать можно
Всем известно, что благодаря кипячению воды можно избавиться от вредных бактерий в ней. Но что, если эту воду будут кипятить несколько раз? Какое влияние это окажет на здоровье человека?
Фото: The Northern Review
В процессе кипячения воды работает принцип испарения и концентрации. То есть когда вода испаряется, то примеси, растворённые в воде, с паром не уходят. Поэтому концентрация этих опасных примесей увеличивается. Также дистиллированная вода может подвергаться кипячению множество раз, и это никак не навредит здоровью.
А если вода была взята из-под крана? В её состав действительно входят мышьяк, нитраты, фториды. Но их настолько мало, что они не представляют опасности для здоровья.
Концентрация вредных веществ и правда увеличивается по мере того, как вы снова и снова кипятите воду. Но всё равно их слишком мало, чтобы они могли вам навредить.
По словам учёных, отравление возникает, если в организм человека поступает 0,6 мг мышьяка на 1 кг массы тела в день. Получается, что если масса человека - 75 кг, то ему придётся для того, чтобы отравиться, вскипятить около 10 тысяч литров воды и довести её до объёма кофейной чашки.
А правда ли, что кипячение оказывает влияние на вкус воды? Да. Дело в том, что в процессе кипячения из воды удаляются молекулы кислорода. Но разницу между кипячёной и некипячёной водой заметят лишь люди, обладающие тонким вкусом.
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