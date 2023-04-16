Фитнес и здоровье
22:19, 16 апреля 2023
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Правда ли, что коллагеновые добавки улучшают состояние кожи

Есть ли вообще смысл в утреннем напитке с коллагеном?

Коллаген - это один из самых распространённых белков в организме человека. Участвует он в формировании клеток кожи, волос, ногтей, играет роль соединительной ткани в мышцах, хрящах, сухожилиях. Но поможет ли приём коллагена предотвратить ухудшение состояния кожи?

Правда ли, что коллагеновые добавки улучшают состояние кожи

Фото: Elle

С 20 лет коллаген в организме человека вырабатывается уже не так активно. Кроме того, снижение уровня коллагена, как предполагают учёные, - это основная причина появления морщин. В ходе одного исследования выяснилось, что у 80-летнего человека выработка коллагена снижается на 75%.

Правда ли, что коллагеновые добавки улучшают состояние кожи

BBC Science Focus

В то же время добавки коллагена (в виде таблеток, порошка и пр.) содержат не совсем такую форму коллагена, которая вырабатывается в человеческом организме. Объясняется это тем, что чистый коллаген с трудом усваивается.

Обзор 19 научных исследования показал, что добавки с гидролизованным коллагеном эффективно снижают признаки старения кожи. Но для этого нужно их принимать как минимум 90 дней. Некоторые из проанализированных научных работ также могли быть ограничены небольшим количеством участников.

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