Правда ли, что коллагеновые добавки улучшают состояние кожи

В то же время добавки коллагена (в виде таблеток, порошка и пр.) содержат не совсем такую форму коллагена, которая вырабатывается в человеческом организме. Объясняется это тем, что чистый коллаген с трудом усваивается.

Обзор 19 научных исследования показал, что добавки с гидролизованным коллагеном эффективно снижают признаки старения кожи. Но для этого нужно их принимать как минимум 90 дней. Некоторые из проанализированных научных работ также могли быть ограничены небольшим количеством участников.