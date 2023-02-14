Правда ли, что консервированный тунец приводит к отравлению ртутью

Ртуть при её употреблении в больших количествах может негативно сказаться на организме. Среди её побочных эффектов выделяются утрата клеток мозга и двигательных навыков, ухудшение памяти, ощущение тревоги, повышенная вероятность развития болезней сердца.

На сегодняшний день не существует информации о том, сколько конкретно тунца вы можете съесть, прежде чем отравитесь ртутью. Но чисто теоретически такое возможно.

Чтобы снизить риск отравления ртутью при употреблении тунца, постарайтесь есть рыбу с большим количеством ртути только один-два раза в неделю. Беременным или кормящим стоит есть только рыбу с низким содержанием ртути.

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