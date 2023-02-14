Правда ли, что консервированный тунец приводит к отравлению ртутью

Правда ли, что консервированный тунец приводит к отравлению ртутьюРыбу нужно употреблять с осторожностью
В большей части жирной рыбы содержатся омега-3 жирные кислоты. Они, как известно, помогают снизить вероятность развития болезней сердца и поддерживают здоровье мозга. Благотворно влияют омега-3 и на психическое здоровье. Но также известно, что в рыбе есть ртуть, и это может плохо повлиять на организм.
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Тунец считается рыбой, которая содержит очень много ртути. Но можно ли отравиться ртутью, если съесть слишком много тунца?
Согласно отчёту, опубликованному в Consumer Reports (CR), во всех пяти взятых для анализа марках тунца была ртуть. Однако в среднем разновидности альбакора всех марок содержали в три раза ртути больше, чем светлый или полосатый тунец. В некоторых банках учёные даже обнаружили всплески ртути. Поэтому специалисты рекомендуют беременным совсем отказаться от употребления тунца, а остальным есть его в умеренных количествах.
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Ртуть при её употреблении в больших количествах может негативно сказаться на организме. Среди её побочных эффектов выделяются утрата клеток мозга и двигательных навыков, ухудшение памяти, ощущение тревоги, повышенная вероятность развития болезней сердца.
На сегодняшний день не существует информации о том, сколько конкретно тунца вы можете съесть, прежде чем отравитесь ртутью. Но чисто теоретически такое возможно.
Чтобы снизить риск отравления ртутью при употреблении тунца, постарайтесь есть рыбу с большим количеством ртути только один-два раза в неделю. Беременным или кормящим стоит есть только рыбу с низким содержанием ртути.
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