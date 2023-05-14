Правда ли, что коричневые яйца полезнее белых

Поэтому если вы хотите купить самые полезные и питательные яйца, то обращайте внимание на другие факторы, а не на цвет скорлупы.

Вместе с тем коричневые яйца обычно стоят дороже белых. Связано это с тем, что куры, которые несут яйца коричневого цвета, обычно крупнее и требуют больше питания и ухода. А ещё коричневые яйца в целом немного крупнее и несутся поэтому дольше.

В целом обе разновидности яиц содержат одинаковое количество жира, белка и других питательных веществ.

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