Правда ли, что кошки чувствуют, когда у человека что-то болит

Недавние научные исследования показывают, что благодаря обонянию (нюху) кошки могут замечать изменения в химическом составе тела человека. И благодаря этой способности питомцы понимают, что их хозяин испытывает боль и дискомфорт.

В ходе одного исследования, опубликованного в PLOS ONE, обнаружилось, что кошки способны ощущать изменения пульса и характера дыхания человека, когда у него что-то болит. Другое исследование показало, что кошки могут определять мимику лица, которая выражает боль. Учёные заметили, что животные тратили больше времени на изучение лиц, которые отображали боль, чем на изучение лиц с нейтральным выражением. Однако для подтверждения всего этого нужны ещё дополнительные исследования.