Правда ли, что кремы с антибиотиками вредны для кожи

Правда ли, что кремы с антибиотиками вредны для кожиОбъясняет дерматолог
Как подчёркивает Марселин Коли, кремы с антибиотиками имеют двойной эффект. Их действительно можно использовать при порезах или для борьбы с микробами, но нужно помнить, что они способны сделать кожу ещё более раздражённой и вызвать сыпь - контактный дерматит.
Специалист отмечает, что большинство небольших порезов и ран не нужно мазать кремами, в состав которых входят антибиотики. Необходимы они лишь в том случае, если в организм была занесена инфекция. Среди признаков инфекции при этом - гной, боль, наличие жёлтых корочек, красноватых полос, покраснение кожи, отёк, повышение температуры, ощущение сильного жара или холода, лихорадка.
Если симптомов инфекции у вас нет, то лучше всего проделать следующие шаги. Прежде всего, необходимо периодически повреждённый участок кожи (рану) и прикасаться к нему только чистыми руками. На саму рану рекомендуется наносить вазелин, а для её защиты от попадания грязи и инфекции лучше заклеить её лейкопластырем.
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