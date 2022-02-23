Правда ли, что кремы с антибиотиками вредны для кожи

Как подчёркивает Марселин Коли, кремы с антибиотиками имеют двойной эффект. Их действительно можно использовать при порезах или для борьбы с микробами, но нужно помнить, что они способны сделать кожу ещё более раздражённой и вызвать сыпь - контактный дерматит.

Специалист отмечает, что большинство небольших порезов и ран не нужно мазать кремами, в состав которых входят антибиотики. Необходимы они лишь в том случае, если в организм была занесена инфекция. Среди признаков инфекции при этом - гной, боль, наличие жёлтых корочек, красноватых полос, покраснение кожи, отёк, повышение температуры, ощущение сильного жара или холода, лихорадка.