Правда ли, что люди могут видеть вещие сны

Главное отличие работы мозга во время фазы быстрого сна от его функционирования в часы бодрствования состоит в активности латеральной части префронтальной коры мозга. Данные области связаны с логическим мышлением, планированием, сосредоточением на самых очевидных решениях проблем. Кроме того, префронтальная кора препятствует рассеянию внимания.

На самом деле в наших снах мы видим знакомых людей, события, места, однако из-за работы префронтальной коры мы почти никогда их не воспринимаем их именно так. В результате знакомое для нас становится незнакомым. Ещё одна причина причудливости образов в сновидениях - это то, что мозг связывает элементы различных переживаний ради выявления закономерностей. Да и странные образы мы запоминаем лучше, чем обычные.

Вероятнее всего, фаза быстрого сна также связана с тем, что когда-то сон помогал людям выживать.

Можно также сказать, что определённым предсказательным свойством сны всё-таки обладают. Например, они помогут предсказать, как человек, которому снится сон, будет действовать в той или иной ситуации. При этом если опыт какого-то другого человека далёк от опыта того, кто спит, то вряд ли этот другой сможет интерпретировать сны спящего.

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