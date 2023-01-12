Фитнес и здоровье
13:04, 12 января 2023
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Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ науки

Смех можно назвать универсальным свойством человека

Смех объединяет людей, и это научно доказано. Но значит ли это, что жителям разных стран кажется смешным одно и то же?

Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ науки

Фото: Happy Acts

Психологи из Канады предположили, что существует четыре основных стиля юмора. А люди и человеческие культуры отличаются друг от друга тем, насколько они склонны к подобному юмору. Это что-то вроде четырёх «языков смеха».

Среди этих четырёх стилей юмора - аффилиативный (когда человек смеётся вместе с другими и развлекает их), направленный на самосовершенствование (связан с умением беззаботно относиться к трудным обстоятельствам или неудачам), самодеструктивный (высмеивание себя для развлечения других людей, манипулирование другими или сокрытие своих истинных чувств), агрессивный (высмеивает или дразнит окружающих).

Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ науки

Если говорить о связи юмора с личностью, то научные данные показывают следующее. Есть доказательства, что дружелюбные и жизнерадостные экстраверты склонны к дружелюбному юмору, к самоутверждению. И напротив: те, кто ведёт себя с другими менее приятно, чаще используют агрессивный и самоуничижительный юмор.

Что касается культурных различий, то в более коллективистских странах (типа Китая) чаще используют аффилиативный юмор и реже - агрессивный по сравнению с представителями более индивидуалистических культур (Канада, США). В ходе другого исследования обнаружилось, что жители восточных стран реже используют юмор и считают его менее важным качеством личности по сравнению с жителями Запада.

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