Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ науки

Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ наукиСмех можно назвать универсальным свойством человека
Смех объединяет людей, и это научно доказано. Но значит ли это, что жителям разных стран кажется смешным одно и то же?
Фото: Happy Acts
Психологи из Канады предположили, что существует четыре основных стиля юмора. А люди и человеческие культуры отличаются друг от друга тем, насколько они склонны к подобному юмору. Это что-то вроде четырёх «языков смеха».
Среди этих четырёх стилей юмора - аффилиативный (когда человек смеётся вместе с другими и развлекает их), направленный на самосовершенствование (связан с умением беззаботно относиться к трудным обстоятельствам или неудачам), самодеструктивный (высмеивание себя для развлечения других людей, манипулирование другими или сокрытие своих истинных чувств), агрессивный (высмеивает или дразнит окружающих).
Если говорить о связи юмора с личностью, то научные данные показывают следующее. Есть доказательства, что дружелюбные и жизнерадостные экстраверты склонны к дружелюбному юмору, к самоутверждению. И напротив: те, кто ведёт себя с другими менее приятно, чаще используют агрессивный и самоуничижительный юмор.
Что касается культурных различий, то в более коллективистских странах (типа Китая) чаще используют аффилиативный юмор и реже - агрессивный по сравнению с представителями более индивидуалистических культур (Канада, США). В ходе другого исследования обнаружилось, что жители восточных стран реже используют юмор и считают его менее важным качеством личности по сравнению с жителями Запада.