Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ науки

Психологи из Канады предположили, что существует четыре основных стиля юмора. А люди и человеческие культуры отличаются друг от друга тем, насколько они склонны к подобному юмору. Это что-то вроде четырёх «языков смеха».

Среди этих четырёх стилей юмора - аффилиативный (когда человек смеётся вместе с другими и развлекает их), направленный на самосовершенствование (связан с умением беззаботно относиться к трудным обстоятельствам или неудачам), самодеструктивный (высмеивание себя для развлечения других людей, манипулирование другими или сокрытие своих истинных чувств), агрессивный (высмеивает или дразнит окружающих).