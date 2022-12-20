Правда ли, что молочные продукты вызывают воспаление

Воспаление, если говорить кратко, - это естественная реакция организма на защиту от вреда. Есть два типа воспаления: острое и хроническое. Острое возникает, когда человек получает какую-то травму и проходит, когда рана заживает.

Хроническое же воспаление может сохраняться в организме долгое время. Возникает такое воспаление из-за множества факторов, в том числе из-за курения сигарет, ожирения, употребления определённых продуктов.

При хроническом воспалении повышается риск развития сахарного диабета и некоторых видов рака.

Но влияют ли молочные продукты на появление хронического воспаления?