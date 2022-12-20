Правда ли, что молочные продукты вызывают воспаление

Правда ли, что молочные продукты вызывают воспалениеИли всё-таки это миф
С хроническим воспалением справиться может быть очень тяжело. Кроме того, ходят слухи, что это состояние вызывают определённые продукты. Например, молочные продукты.
Фото: Physicians Committee
Воспаление, если говорить кратко, - это естественная реакция организма на защиту от вреда. Есть два типа воспаления: острое и хроническое. Острое возникает, когда человек получает какую-то травму и проходит, когда рана заживает.
Хроническое же воспаление может сохраняться в организме долгое время. Возникает такое воспаление из-за множества факторов, в том числе из-за курения сигарет, ожирения, употребления определённых продуктов.
При хроническом воспалении повышается риск развития сахарного диабета и некоторых видов рака.
Но влияют ли молочные продукты на появление хронического воспаления?
Хотя некоторые уверены, что молочные продукты приводят к развитию воспаления, научная литература доказывает обратное. В исследовании 2017 года, опубликованном в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, отмечается, что молочные продукты оказывают противовоспалительное действие на организм. В обзоре 2021 года говорится также, что сыр, йогурт и молоко либо не влияют на воспаление у взрослых, либо отличаются небольшим противовоспалительным эффектом.
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