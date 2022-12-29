Правда ли, что музыканты слушают музыку на большей громкости, чем остальные

Команда учёных из Центра аудиологии и глухоты Манчестерского университета попросила 34 добровольцев послушать музыку. При этом половина участников были музыкантами, а остальные не были никак связаны с музыкальной сферой.

Каждый мог устанавливать тот уровень громкости, на котором слушать музыку ему было комфортно. Всего участники слушали шесть песен.

Все те, кто участвовал в исследовании, также прошли проверку слуха. Выяснилось, что слух у них - в пределах нормы.