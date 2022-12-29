Правда ли, что музыканты слушают музыку на большей громкости, чем остальные

Правда ли, что музыканты слушают музыку на большей громкости, чем остальныеОтвет на этот вопрос нашли учёные
Команда исследователей из Центра аудиологии и глухоты Манчестерского университета сравнила, на какой громкости слушают музыкальные композиции музыканты и немузыканты. Все полученные результаты были опубликованы в издании PLOS ONE.
Фото: Flypaper
Команда учёных из Центра аудиологии и глухоты Манчестерского университета попросила 34 добровольцев послушать музыку. При этом половина участников были музыкантами, а остальные не были никак связаны с музыкальной сферой.
Каждый мог устанавливать тот уровень громкости, на котором слушать музыку ему было комфортно. Всего участники слушали шесть песен.
Все те, кто участвовал в исследовании, также прошли проверку слуха. Выяснилось, что слух у них - в пределах нормы.
В итоге оказалось, что обычно музыканты устанавливают более высокую громкость при прослушивании музыки, чем немузыканты. В среднем у них показатели громкости были на 11 дБ выше. Особенно часто это происходило, когда музыканты слушали любимые песни.
Учёные полагают, что различия в уровне громкости могут быть связаны с различиями в областях мозга, определяющих, что конкретно доставляет от музыки человеку удовольствие. Кроме того, определённые ноты или вокал, который идёт фоном, можно расслышать, только если сделать песню громче.