Правда ли, что нельзя есть заплесневелую еду, даже если убрать испорченные части блюда

Правда ли, что нельзя есть заплесневелую еду, даже если убрать испорченные части блюдаОбъясняет доктор Эмма Дэвис
Доктор Эмма Дэвис отмечает, что на продуктах питания могут вырасти различные виды плесени. Это Penicillium на голубом сыре, Botrytis на клубнике и т.п. Плесень представляет собой грибок. Некоторые виды плесени могут образовывать ядовитые вещества под названием «микотоксины». Подобные вещества способны вызвать у человека лихорадку, рвоту, слабость в мышцах, тремор.
Также есть афлотоксины, которые производятся плесневыми грибами Aspergillus. Образуются они в злаках, лесных орехах, специях. Опасность их в том, что они очень ядовиты и могут стать причиной развития рака, а в больших дозах способны убить человека (из-за повреждения печени). Но для этого большинство таких микотоксинов нужно употреблять вместе с пищей длительное время.
Специалисты рекомендуют обычно есть только специально заплесневелые продукты. Например, сыры.
Однако можно и безопасно срезать части с плесенью с некоторых продуктов. Среди них - твёрдый сыр, твёрдые фрукты и овощи (морковь, тыква и т.п.), твёрдая салями.
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