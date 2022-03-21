Правда ли, что нельзя есть заплесневелую еду, даже если убрать испорченные части блюда

Доктор Эмма Дэвис отмечает, что на продуктах питания могут вырасти различные виды плесени. Это Penicillium на голубом сыре, Botrytis на клубнике и т.п. Плесень представляет собой грибок. Некоторые виды плесени могут образовывать ядовитые вещества под названием «микотоксины». Подобные вещества способны вызвать у человека лихорадку, рвоту, слабость в мышцах, тремор.

Также есть афлотоксины, которые производятся плесневыми грибами Aspergillus. Образуются они в злаках, лесных орехах, специях. Опасность их в том, что они очень ядовиты и могут стать причиной развития рака, а в больших дозах способны убить человека (из-за повреждения печени). Но для этого большинство таких микотоксинов нужно употреблять вместе с пищей длительное время.