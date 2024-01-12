Правда ли, что одновременный приём магния и мелатонина помогает лучше спать

На самом деле приём пищевых добавок с мелатонином - это не единственный способ получить качественный сон. Среди других методов выделяются достаточная физическая активность, ограничение потребления алкоголя и ограничение времени, проводимого перед экраном.

Может помочь и приём магния. Хотя ещё нет достаточного количества научных доказательств этого. Однако уровень магния может быть косвенно связан со способностью организма человека следовать определённому графику сна. Возможно, именно поэтому некоторые безрецептурные препараты для сна содержат как мелатонин, так и магний.