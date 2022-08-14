Правда ли, что оставленная на ночь в холодильнике еда опасна для здоровья

Вообще пища, которую мы кладём на несколько часов или на всю ночь в холодильник, не считается однозначно вредной. Тем не менее в зависимости от разновидности продуктов, которые вы оставляете в холодильнике, существуют несколько нюансов.

Если речь идёт об овощах, то они могут быть готовые и сырые. Сырые в идеале нужно съедать за один день или максимум за два. Связано это с тем, что такие овощи быстро теряют питательные вещества и могут легко заразиться вредными бактериями. Что касается тушёных, варёных и т.п. овощей, то перед тем как класть в холодильник, их нужно переложить в контейнеры, а затем их плотно закрыть. А если вы положите их сразу в кастрюле или сковородке, то лучше на второй день не есть их, так как в овощах могут появиться бактерии.

Также нужно понимать, что при подогреве овощей их питательная ценность снижается. Более того, если вы станете много раз греть листовые овощи, то в них нитраты превратятся в нитриты, которые вредны для организма.