Правда ли, что от диабета 2 типа можно избавиться с помощью диеты

Как минимум у трети участников нового исследования после соблюдения низкоуглеводной диеты началась ремиссия. И им больше не нужно принимать лекарства.

Что касается людей с преддиабетом, то из них 93 % смогли благодаря такой диете привести сахар в крови в норму.

Для того чтобы составить низкоуглеводный рацион, большинство врачей советуют отказаться от части углеводов, которые вы употребляете ежедневно. Например, от белого риса. Кроме того, после такой корректировки питания у человека обычно снижается вес. Также данная диета подойдёт тем, у кого есть высокий риск развития сахарного диабета, и тем, кто хочет начать правильно питаться.

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