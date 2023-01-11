Правда ли, что от диабета 2 типа можно избавиться с помощью диеты

Правда ли, что от диабета 2 типа можно избавиться с помощью диетыИ какие продукты должен включать рацион при этом заболевании
Последние научные данные показывают, что низкоуглеводная диета может помочь в лечении сахарного диабета 2 типа. А ещё она будет полезна тем, кто переживает по поводу жира в области талии.
Фото: MedlinePlus
Обычно сахарный диабет 2 типа связывают с возрастом, неправильным питанием, увеличением замеров талии. Кроме того, некоторая часть людей, страдающих этим заболеванием, даже не знает об этом. А ещё существует преддиабет.
В этом случае может помочь диета с низким содержанием углеводов. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном в BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Как минимум у трети участников нового исследования после соблюдения низкоуглеводной диеты началась ремиссия. И им больше не нужно принимать лекарства.
Что касается людей с преддиабетом, то из них 93 % смогли благодаря такой диете привести сахар в крови в норму.
Для того чтобы составить низкоуглеводный рацион, большинство врачей советуют отказаться от части углеводов, которые вы употребляете ежедневно. Например, от белого риса. Кроме того, после такой корректировки питания у человека обычно снижается вес. Также данная диета подойдёт тем, у кого есть высокий риск развития сахарного диабета, и тем, кто хочет начать правильно питаться.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.