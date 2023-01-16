Правда ли, что похудение зависит от времени приёма пищи

Научные исследования всё чаще демонстрируют, что от времени приёма пищи действительно зависит успех похудения. Например, вечером худеющим всё-таки лучше ничего не есть.

В ходе одного небольшого исследования, в котором приняли участие 20 человек и которое было опубликовано в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, выяснилось следующее. У людей, которые ужинали в 9 часов вечера, по сравнению с теми, кто принимал пищу в 6 часов вечера, на следующее утро был более высокий сахар в крови и меньшее окисление жира.

Другое исследование, которое опубликовано было в Nutrients, показало, что приём пищи вечером в более позднее время может оказать влияние на снижение веса. Связано это с тем, что в ночное время способность тела сжигать калории может проявляться хуже, чем в течение остального дня.