Правда ли, что пользование Интернетом защищает от деменции

Правда ли, что пользование Интернетом защищает от деменцииВыяснили учёные
Результаты нового исследования, опубликованного в Журнале Американского общества гериатрии показали, что между более низким риском развития старческого слабоумия и регулярным пользованием Интернетом есть связь.
В рамках нового исследования учёные наблюдали в течение нескольких лет за 18 154 взрослыми без старческого слабоумия. В среднем это наблюдение длилось 7,9 лет, а максимум - 17,1 лет. За этот период наблюдения у 4,68% участников развилась деменция.
Но при регулярном пользовании Интернетом риск появления деменции снижался примерно на 50% по сравнению с тем, когда люди пользовались им нерегулярно. Эта связь существовала вне зависимости от уровня образования, расовой принадлежности, пола, поколения.
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