Правда ли, что пользование Интернетом защищает от деменции

Но при регулярном пользовании Интернетом риск появления деменции снижался примерно на 50% по сравнению с тем, когда люди пользовались им нерегулярно. Эта связь существовала вне зависимости от уровня образования, расовой принадлежности, пола, поколения.

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