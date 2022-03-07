Правда ли, что после первого в жизни бритья усы и борода начинают расти быстрее

Часто можно услышать мнение, что первое бритьё волос на лице может изменить скорость их роста. То есть борода и усы после этого начинают расти быстрее, чем раньше, и становятся при этом жёстче.

На скорость роста может повлиять также то, какой бритвой вы пользовались. Электробритвой, станком и т.п. От этого зависит, сколько времени понадобится волосам, чтобы вновь отрасти.