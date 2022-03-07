Правда ли, что после первого в жизни бритья усы и борода начинают расти быстрее

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Правда ли, что после первого в жизни бритья усы и борода начинают расти быстрееОбъяснили на YouTube-канале The Infographics Show
Говорят, что после самого первого бритья у мужчины борода и усы растут ещё быстрее. Но действительно ли это так? Ответ - в статье.
Часто можно услышать мнение, что первое бритьё волос на лице может изменить скорость их роста. То есть борода и усы после этого начинают расти быстрее, чем раньше, и становятся при этом жёстче.
На скорость роста может повлиять также то, какой бритвой вы пользовались. Электробритвой, станком и т.п. От этого зависит, сколько времени понадобится волосам, чтобы вновь отрасти.
После бритья кончик волоса становится тупым. Поэтому у вас может возникать чувство, что борода и усы стали жёстче. Также из-за этого может казаться, что волосы на лице растут быстрее. Но на самом деле бритьё не ускоряет рост волос.
Источник: The Infographics Show