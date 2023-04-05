Правда ли, что при частых простудах выше риск развития деменции

У людей инфекции возникают гораздо чаще, чем у лабораторных мышей. А если учесть, что такие нарушения были у животных уже после пяти прерывистых воспалительных процедур, то когнитивные изменения у людей могут быть более устойчивыми.

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