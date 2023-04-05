Правда ли, что при частых простудах выше риск развития деменции

Правда ли, что при частых простудах выше риск развития деменцииОтвет на этот вопрос нашла команда учёных
Согласно результатам исследования, проведённого Тулейнским университетом совместно с Университетом Западной Вирджинии и Национальными институтами безопасности и гигиены труда, при частых простудах у человека может увеличиться скорость старения мозга. Поэтому он может быть сильнее подвержен развитию деменции и других форм снижения когнитивных функций.
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В ходе исследования, опубликованного в Brain, Behavior and Immunity, изучались стареющие самцы мышей. Выяснилось, что повторяющееся умеренное воспаление в организме (из-за гриппа или сезонного насморка) у животных вызывало нарушение когнитивных функций. В итоге связь между нейронами у этих мышей нарушалась.
У людей инфекции возникают гораздо чаще, чем у лабораторных мышей. А если учесть, что такие нарушения были у животных уже после пяти прерывистых воспалительных процедур, то когнитивные изменения у людей могут быть более устойчивыми.
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