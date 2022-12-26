Фитнес и здоровье
18:04, 26 декабря 2022
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Правда ли, что при непереносимости некоторых продуктов сложнее похудеть

И чем аллергия отличается от непереносимости

Эксперт из Центра питания и снижения веса Зузана Лишкова отмечает, что между аллергией на продукт и его непереносимостью есть разница. Кроме того, существует мнение, что переносимость может замедлить процесс похудения. Но так ли это на самом деле?

Правда ли, что при непереносимости некоторых продуктов сложнее похудеть

Фото: Oakbrookallergists.com

При аллергии на какой-либо продукт организм человека сразу же реагирует на него. То есть это именно реакция иммунной системы на употребление той или иной пищи. Что касается непереносимости, то она связана уже с тем, что в организме не вырабатывается достаточное количество определённых ферментов. Кроме того, организм в этом случае может реагировать не сразу же после того, как пища попадает в организм.

Среди типичных признаков непереносимости выделяют: проблемы с перевариванием пищи, боль в животе, в желудке, запор, диарея, вздутие живота, спазмы во время приёма пищи. Ещё может появиться сильная усталость, головная боль, проблемы с кожей, утомляемость, могут возникнуть и проблемы со сном.

Правда ли, что при непереносимости некоторых продуктов сложнее похудеть

И непереносимость определённых продуктов действительно может сказаться на похудении. Ведь снижение веса - это корректировка метаболизма. При непереносимости человек может либо вообще не сбрасывать вес, либо делать это медленнее, чем бывает в норме. Также он сталкивается с усталостью и ему в принципе хочется съесть что-то высококалорийное, чтобы получить энергию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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