Правда ли, что при непереносимости некоторых продуктов сложнее похудеть

При аллергии на какой-либо продукт организм человека сразу же реагирует на него. То есть это именно реакция иммунной системы на употребление той или иной пищи. Что касается непереносимости, то она связана уже с тем, что в организме не вырабатывается достаточное количество определённых ферментов. Кроме того, организм в этом случае может реагировать не сразу же после того, как пища попадает в организм.

Среди типичных признаков непереносимости выделяют: проблемы с перевариванием пищи, боль в животе, в желудке, запор, диарея, вздутие живота, спазмы во время приёма пищи. Ещё может появиться сильная усталость, головная боль, проблемы с кожей, утомляемость, могут возникнуть и проблемы со сном.