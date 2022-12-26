Правда ли, что при непереносимости некоторых продуктов сложнее похудеть

Правда ли, что при непереносимости некоторых продуктов сложнее похудетьИ чем аллергия отличается от непереносимости
Эксперт из Центра питания и снижения веса Зузана Лишкова отмечает, что между аллергией на продукт и его непереносимостью есть разница. Кроме того, существует мнение, что переносимость может замедлить процесс похудения. Но так ли это на самом деле?
Фото: Oakbrookallergists.com
При аллергии на какой-либо продукт организм человека сразу же реагирует на него. То есть это именно реакция иммунной системы на употребление той или иной пищи. Что касается непереносимости, то она связана уже с тем, что в организме не вырабатывается достаточное количество определённых ферментов. Кроме того, организм в этом случае может реагировать не сразу же после того, как пища попадает в организм.
Среди типичных признаков непереносимости выделяют: проблемы с перевариванием пищи, боль в животе, в желудке, запор, диарея, вздутие живота, спазмы во время приёма пищи. Ещё может появиться сильная усталость, головная боль, проблемы с кожей, утомляемость, могут возникнуть и проблемы со сном.
И непереносимость определённых продуктов действительно может сказаться на похудении. Ведь снижение веса - это корректировка метаболизма. При непереносимости человек может либо вообще не сбрасывать вес, либо делать это медленнее, чем бывает в норме. Также он сталкивается с усталостью и ему в принципе хочется съесть что-то высококалорийное, чтобы получить энергию.
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