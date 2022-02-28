Правда ли, что рисовая вода полезна для волос: отвечают учёные

Несмотря на то что исследований, связанных с влиянием рисовой воды на состояние волос, пока было проведено мало, доказательства её пользы есть. Так, согласно одному исследованию 2010 года, вода, оставшаяся после риса, может повысить эластичность волос.

Приверженцы лечения натуральными средствами утверждают также, что рисовая вода способна сделать волосы более сильными, гладкими, блестящими. Они также меньше путаются и лучше растут.

Эксперты также советуют перед применением рисовой воды вымыть волосы шампунем. После этого нужно ополоснуть волосы и кожу головы рисовой водой, слегка массируя их, и оставить её на 20 минут. Затем можно всё смывать. Некоторые специалисты отмечают, что после рисовой воды необходимо использовать кондиционер. Считается, что оптимальных результатов получится достичь, если использовать воду один-два раза в неделю.

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