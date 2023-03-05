Правда ли, что руккола повышает давление и помогает похудеть

Ещё есть мнение, что руккола повышает давление. Однако на самом деле она его понижает и приводит в норму.

При этом руккола может и навредить организму. Если вы съедите её слишком много, то можете столкнуться с болью и жжением в желудке. Нельзя в больших количествах употреблять это растение тем, кто страдает язвой и гастритом.

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