Правда ли, что рыбий жир помогает при профилактике депрессии

В исследовании принимали участие 18 353 взрослых в возрасте 50 лет и старше. При этом депрессии у них не было. В течение нескольких лет (в среднем - 5-7 лет) они принимали добавки в виде витамина D и/или омега-3 либо плацебо. Оказалось, что добавки омега-3 никак не повлияли ни на настроение испытуемых, ни на предотвращение развития депрессии. То есть ни положительного, ни отрицательного эффекта рыбий жир на настроение не оказал.

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