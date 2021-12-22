Правда ли, что рыбий жир помогает при профилактике депрессии

Правда ли, что рыбий жир помогает при профилактике депрессииВыяснили учёные из Массачусетской больницы общего профиля и Женской больницы Бригама
В ходе исследования учёных из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и Женской больницы Бригама (BWH) оказалось, что рыбий жир, выпускаемый в виде добавок к пище, неэффективен при депрессивном расстройстве. Все полученные данные были опубликованы в издании JAMA.
В исследовании принимали участие 18 353 взрослых в возрасте 50 лет и старше. При этом депрессии у них не было. В течение нескольких лет (в среднем - 5-7 лет) они принимали добавки в виде витамина D и/или омега-3 либо плацебо. Оказалось, что добавки омега-3 никак не повлияли ни на настроение испытуемых, ни на предотвращение развития депрессии. То есть ни положительного, ни отрицательного эффекта рыбий жир на настроение не оказал.
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