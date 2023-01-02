Правда ли, что соки полезны для здоровья

Правда ли, что соки полезны для здоровьяИ что свежевыжатые соки очищают организм
Если вы хотите самостоятельно приготовить сок, то не лишним будет сначала узнать, в чём преимущества и недостатки такого напитка. К тому же существует мнение, что в процессе создания сока теряются определённые питательные вещества.
Фото: Nebraska Medicine
Обычно при приготовлении сока фрукты, овощи, травы измельчают. Одно из преимуществ этого метода - это то, что таким образом вы можете получать больше фруктов и овощей в день, только в виде сока. В ходе одного научного обзора стало известно, что свежевыжатый сок способен повышать уровень многих питательных веществ в крови.
Однако количество некоторых других питательных веществ в соке значительно сокращается. Например, уровень клетчатки, которая может снизить уровень холестерина в крови, привести в норму пищеварение, стабилизировать уровень сахара.
Ещё один минус сока заключается в том, что в нём очень мало белка и жира. Поэтому соки не так насыщают, как свежие фрукты.
Кроме того, соки содержат мало калорий. Поэтому если вы будете пить их длительное время, то, скорее всего, ваш организм не будет получать достаточное количество калорий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.