Правда ли, что соки полезны для здоровья

Однако количество некоторых других питательных веществ в соке значительно сокращается. Например, уровень клетчатки, которая может снизить уровень холестерина в крови, привести в норму пищеварение, стабилизировать уровень сахара.

Ещё один минус сока заключается в том, что в нём очень мало белка и жира. Поэтому соки не так насыщают, как свежие фрукты.

Кроме того, соки содержат мало калорий. Поэтому если вы будете пить их длительное время, то, скорее всего, ваш организм не будет получать достаточное количество калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.