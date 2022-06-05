Правда ли, что солнечный свет делает человека счастливее и здоровее

Есть также мнение, что зимние пасмурные дни делают людей более склонными к депрессии. Но согласно американскому исследованию, в котором приняли участие более 38 тысяч добровольцев, такой связи между этими явлениями нет.

А если говорить о физическом здоровье, то учёные уже говорят о воздействии солнца на человека более определённо. Благодаря солнечному свету (в умеренных количествах) в организме вырабатывается витамин D, который способен снизить давление, уменьшить вероятность развития рака.

Получать достаточное количество солнечного света важно и по утрам. Это даст возможность поддерживать циркадный ритм (биологические часы организма) и обеспечит здоровый сон.

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