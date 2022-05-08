Правда ли, что сон может спасти от рака

Правда ли, что сон может спасти от ракаОбъясняет врач
С онкологическими заболеваниями с каждым годом во всём мире сталкиваются всё больше людей. Возникнуть рак может по разным причинам. В том числе из-за некачественного сна.
По словам доктора Айшегюль Чорухлу, здоровый сон очень важен. ДНК человека, даже если у него нет рака, всё время повреждается. Восстановление же организма происходит в основном в ночные часы. Помогает в этом гормон сна - мелатонин. Он заставляет раковые клетки работать так же, как и здоровые.
Иногда заражённые клетки функционируют ночью примерно так же, как здоровые. Чаще всего такое бывает при солидных опухолях: например, при раке молочной железы. Получается, что подобные клетки как бы работают «в режиме неполного рабочего дня». Но почему же это вообще происходит? Почему такие клетки ночью ведут себя по-другому? Как подчёркивает эксперт, всё дело во сне.
Несмотря на то что мелатонин важен для ночного сна, сигнал о производстве этого гормона подаётся утром. Для этого организм должен вырабатывать серотонин, который в ночные часы станет мелатонином. Чтобы начал производиться серотонин, человек должен с утра просыпаться с солнечными лучами . Причём контактировать с ними нужно напрямую, а не через стекло. И чем раньше это будет происходить, тем больше шансов на образование мелатонина.
Сырьём для мелатонина является триптофан. Его можно найти в индейке, бананах, горьком шоколаде, какао.
Мешать выработке мелатонина может и любой яркий свет. Например, от экранов гаджетов. К примеру, если вы ночью проснулись и посмотрели на дисплей, то уровень мелатонина в вашем организме после этого снизится на 40 процентов. Также при старении выработка этого гормона снижается.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.