Правда ли, что сон может спасти от рака

С онкологическими заболеваниями с каждым годом во всём мире сталкиваются всё больше людей. Возникнуть рак может по разным причинам. В том числе из-за некачественного сна.

По словам доктора Айшегюль Чорухлу, здоровый сон очень важен. ДНК человека, даже если у него нет рака, всё время повреждается. Восстановление же организма происходит в основном в ночные часы. Помогает в этом гормон сна - мелатонин. Он заставляет раковые клетки работать так же, как и здоровые.

Иногда заражённые клетки функционируют ночью примерно так же, как здоровые. Чаще всего такое бывает при солидных опухолях: например, при раке молочной железы. Получается, что подобные клетки как бы работают «в режиме неполного рабочего дня». Но почему же это вообще происходит? Почему такие клетки ночью ведут себя по-другому? Как подчёркивает эксперт, всё дело во сне.