Правда ли, что стирка одежды уничтожает вирус оспы обезьян

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что оспа обезьян может передаваться человеку от другого человека, от животного или переходить через материалы, которые заражены вирусом. Специалисты подчёркивают, что этот вирус способен жить на различных поверхностях, а также на постельном белье и одежде.

Чтобы избавиться от вируса обезьяньей оспы на одежде или постельном белье, нужно его постирать. Эксперты говорят, что стирка в этом случае должна быть эффективной.