Правда ли, что существует аллергия на алкоголь

Чаще всего непереносимость алкоголя возникает у людей при употреблении красного вина. За ним следуют виски, пиво и другие вина. Обычно причина заключается не в молекулах спирта, а в особых химических веществах — конгенерах.

Конгенеры отвечают за аромат, вкус и состав напитка. Но могут ли они вызвать неприятные телесные реакции у человека?

В состав алкогольных напитков входят несколько веществ, обладающих побочными эффектами. Прежде всего, это гистамин. В больших количествах он содержится в красных винах, из-за чего человек может столкнуться с головными болями, приливами, назальными симптомами, расстройством кишечника, астмой.

Диоксид серы, обычно встречающийся в домашнем пиве и вине, вызывает в ответ на сульфиты примерно у одного из 10 астматиков одышку. Что касается добавок, то тартразин и бензоат натрия могут быть потенциальными возбудителями крапивницы и астмы.

Если же все алкогольные напитки вызывают у человека неприятные симптомы, это может указывать на чрезмерную реакцию организма на алкоголь или на обострение какого-либо заболевания.

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