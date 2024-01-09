Правда ли, что существует аллергия на алкоголь

Правда ли, что существует аллергия на алкогольУ некоторых после употребления спиртного возникают похожие на неё симптомы
Эксперт объяснил, существует ли аллергия на алкоголь. Довольно редко, но бывает, что человек после приёма алкогольных напитков покрывается сыпью, его кожа краснеет, у него начинает болеть голова, возникает одышка. С чем всё-таки связано такое странное состояние?
Чаще всего такие признаки, как одышка, головные боли, покраснение кожи, связаны с усугублением из-за приёма алкоголя астмы, крапивница, ринита. Дело в том, что спиртное расширяет кровеносные сосуды и это создаёт основу для появления таких реакций.
Но всё же это не аллергия, а непереносимость алкоголя. В отличие от аллергии, при которой затрагивается иммунная система организма, непереносимость возникает, когда не хватает ферментов, необходимых для переваривания и выведения алкоголя.
Чаще всего непереносимость алкоголя возникает у людей при употреблении красного вина. За ним следуют виски, пиво и другие вина. Обычно причина заключается не в молекулах спирта, а в особых химических веществах — конгенерах.
Конгенеры отвечают за аромат, вкус и состав напитка. Но могут ли они вызвать неприятные телесные реакции у человека?
В состав алкогольных напитков входят несколько веществ, обладающих побочными эффектами. Прежде всего, это гистамин. В больших количествах он содержится в красных винах, из-за чего человек может столкнуться с головными болями, приливами, назальными симптомами, расстройством кишечника, астмой.
Диоксид серы, обычно встречающийся в домашнем пиве и вине, вызывает в ответ на сульфиты примерно у одного из 10 астматиков одышку. Что касается добавок, то тартразин и бензоат натрия могут быть потенциальными возбудителями крапивницы и астмы.
Если же все алкогольные напитки вызывают у человека неприятные симптомы, это может указывать на чрезмерную реакцию организма на алкоголь или на обострение какого-либо заболевания.
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