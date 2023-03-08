Правда ли, что сыр с плесенью вредит здоровью

Правда ли, что сыр с плесенью вредит здоровьюВедь на испорченной еде тоже образуется плесень
У многих людей плесень ассоциируется с «пропавшей» едой. Но на самом деле она представляет собой разновидность грибов, благодаря которым, например, создаются антисептики и антибиотики. А что насчёт сыра с плесенью?
Фото: Koketta.ru
Продукты, на которых появилась плесень, лучше всё-таки не есть. Иначе у вас может возникнуть дисбаланс в микрофлоре кишечника, а это приведёт к отравлению. При этом плесневые грибы бывают и съедобные. Именно такие грибы используют при производстве сыра с плесенью.
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Самым известным видом сыра с плесенью считается рокфор. Обнаружили его ещё в XVIII веке во Франции. При этом многие научные исследования подтверждают, что если сыр с плесенью произведён с соблюдением всех норм и правил, то он безопасен для здоровья. Хотя бывает и так, что подобный сыр вызывает аллергию, но по большей части он всё-таки полезен для организма.
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