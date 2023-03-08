Правда ли, что сыр с плесенью вредит здоровью

Самым известным видом сыра с плесенью считается рокфор. Обнаружили его ещё в XVIII веке во Франции. При этом многие научные исследования подтверждают, что если сыр с плесенью произведён с соблюдением всех норм и правил, то он безопасен для здоровья. Хотя бывает и так, что подобный сыр вызывает аллергию, но по большей части он всё-таки полезен для организма.

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