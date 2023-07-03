Правда ли, что туалетная бумага опасна для здоровья

Правда ли, что туалетная бумага опасна для здоровьяОб этом мало кто задумывается
Знаете ли вы, из чего делают туалетную бумагу? Ведь, возможно, какой-то из её компонентов может навредить нашему здоровью.
Туалетную бумагу производят из целлюлозы. Получают целлюлозу при этом из древесины или в процессе переработки бумажных отходов. Некоторые производители могут добавлять при создании бумаги токсичные вещества, и эти вещества могут навредить здоровью человека.
Некачественная либо неправильно обработанная туалетная бумага может включать остатки различных химических веществ. Например, хлора, формальдегида и других ядовитых соединений. Если пользоваться такой бумагой, то можно столкнуться с раздражением на коже, аллергической реакцией и даже более серьёзными проблемами со здоровьем.
При выборе бумаги соблюдайте несколько правил.
Во-первых, откажитесь от туалетной бумаги, которая содержит красители, отдушки и другие химические добавки.
Старайтесь брать бумагу проверенных производителей. Лучше всего при этом отдавать предпочтение натуральной туалетной бумаге: она будет изготовлена из переработанной целлюлозы либо органических материалов.
Наконец, ищите логотипы FSC или EcoLabel. Они будут гарантировать безопасность туалетной бумаги.
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