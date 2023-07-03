Фитнес и здоровье
17:08, 03 июля 2023
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Правда ли, что туалетная бумага опасна для здоровья

Об этом мало кто задумывается

Знаете ли вы, из чего делают туалетную бумагу? Ведь, возможно, какой-то из её компонентов может навредить нашему здоровью.

Туалетную бумагу производят из целлюлозы. Получают целлюлозу при этом из древесины или в процессе переработки бумажных отходов. Некоторые производители могут добавлять при создании бумаги токсичные вещества, и эти вещества могут навредить здоровью человека.

Некачественная либо неправильно обработанная туалетная бумага может включать остатки различных химических веществ. Например, хлора, формальдегида и других ядовитых соединений. Если пользоваться такой бумагой, то можно столкнуться с раздражением на коже, аллергической реакцией и даже более серьёзными проблемами со здоровьем.

Правда ли, что туалетная бумага опасна для здоровья
Пчела

При выборе бумаги соблюдайте несколько правил.

Во-первых, откажитесь от туалетной бумаги, которая содержит красители, отдушки и другие химические добавки.

Старайтесь брать бумагу проверенных производителей. Лучше всего при этом отдавать предпочтение натуральной туалетной бумаге: она будет изготовлена из переработанной целлюлозы либо органических материалов.

Наконец, ищите логотипы FSC или EcoLabel. Они будут гарантировать безопасность туалетной бумаги.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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