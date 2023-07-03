Правда ли, что туалетная бумага опасна для здоровья

Туалетную бумагу производят из целлюлозы. Получают целлюлозу при этом из древесины или в процессе переработки бумажных отходов. Некоторые производители могут добавлять при создании бумаги токсичные вещества, и эти вещества могут навредить здоровью человека.

Некачественная либо неправильно обработанная туалетная бумага может включать остатки различных химических веществ. Например, хлора, формальдегида и других ядовитых соединений. Если пользоваться такой бумагой, то можно столкнуться с раздражением на коже, аллергической реакцией и даже более серьёзными проблемами со здоровьем.