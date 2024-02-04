Правда ли, что тюрбан может заменить велосипедный шлем

Опубликовано 04 февраля 2024, 18:45
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Правда ли, что тюрбан может заменить велосипедный шлемЭтот головной убор носят последователи религии сикхизм
Британские учёные выяснили, насколько безопасно ездить на велосипеде в тюрбане вместо шлема . Сикхам, которые обязаны носить тюрбан, в некоторых странах даже не нужно надевать шлем во время езды на велосипеде. В частности, в Великобритании, некоторых штатах Австралии. Но точно ли он так же безопасен, как и шлем?
Учёные Имперского колледжа Лондона вместе с организацией «Сеть сикхских учёных» выяснили, хорошо ли тюрбан на самом деле защищает голову человека. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Annals of Biomedical Engineering.
Всего сравнивали учёные пять разных фасонов тюрбанов. Оказалось, что по сравнению с непокрытой ничем головой тюрбаны снижают вероятность травмы. К примеру, тюрбан в стиле «дастар» снижал силу удара на 23%, а тюрбан в стиле «думалла» при ударе в боковую часть головы — на 59%.
Но в целом же шлемы всё-таки лучше защищают голову от ударов, чем тюрбаны. Однако интересно, что всё же у тюрбанов были такие же, как у шлемов, или даже лучшие показатели по одному либо нескольким параметрам травматизма.